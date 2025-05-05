Пляжный футбольный клуб «Спартак» снялся с чемпионата и Кубка России 2025 года

В публикации отмечается, что это решение было принято из-за недостатка финансирования команды. Уточняется, что бюджет не позволяет футболистам бороться за высокие места и трофеи.

Пляжный клуб «Спартак» был создан в 2011 году. За это время он трижды становился серебряным призером чемпионата России, финалистом кубка России и Клубного чемпионата мира. В 2024 году он уступил в финале чемпионата России санкт-петербургскому «Кристаллу».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» в третий раз стал победителем чемпионата мира по пляжному футболу, напоминает НСН.

