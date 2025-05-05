Президент Лаоса приедет в Россию для участия в праздновании 9 Мая

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит совершит рабочий визит в Россию с 8 по 10 мая. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Лаоса.

В ведомстве уточнили, что поездка состоится по приглашению российского президента Владимира Путина. Ожидается, что Сисулит возглавит лаосскую делегацию на мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В МИД отметили, что визит направлен на развитие двустороннего сотрудничества.

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Празднование юбилея Победы в Москве 9 мая планируют посетить также лидеры Китая, Бразилии, Венесуэлы, Сербии, Словакии и ряда стран СНГ.

Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Участие в торжествах также подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:9 МаяДень Победы

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