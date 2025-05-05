Театр Ленсовета приостановил спектакль с Боярским из-за его состояния здоровья

Театр имени Ленсовета сообщил о приостановке показа спектакля «В этом милом старом доме» до конца текущего сезона. Причиной стало ухудшение состояния народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому врачи временно запретили выходить на сцену после перенесенного ушиба.

В театре уточнили, что спектакль с участием Боярского не будет идти в запланированные ранее даты.

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Вместо него зрителям предложат альтернативные постановки, в том числе «Без вины виноватые», которая состоится 9 мая. Замены также предусмотрены на 25 мая, 3 и 25 июня, а также на 2 и 13 июля.

В театре выразили сожаление в связи с ситуацией и подчеркнули, что приостановка вызвана заботой о здоровье артиста. Там также выразили надежду на скорое возвращение Боярского на сцену, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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