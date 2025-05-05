Театр Ленсовета приостановил спектакль с Боярским из-за его состояния здоровья

Вместо него зрителям предложат альтернативные постановки, в том числе «Без вины виноватые», которая состоится 9 мая. Замены также предусмотрены на 25 мая, 3 и 25 июня, а также на 2 и 13 июля.

В театре выразили сожаление в связи с ситуацией и подчеркнули, что приостановка вызвана заботой о здоровье артиста. Там также выразили надежду на скорое возвращение Боярского на сцену, передает «Радиоточка НСН».

