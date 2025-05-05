Театр Ленсовета приостановил спектакль с Боярским из-за его состояния здоровья
Театр имени Ленсовета сообщил о приостановке показа спектакля «В этом милом старом доме» до конца текущего сезона. Причиной стало ухудшение состояния народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому врачи временно запретили выходить на сцену после перенесенного ушиба.
В театре уточнили, что спектакль с участием Боярского не будет идти в запланированные ранее даты.
Вместо него зрителям предложат альтернативные постановки, в том числе «Без вины виноватые», которая состоится 9 мая. Замены также предусмотрены на 25 мая, 3 и 25 июня, а также на 2 и 13 июля.
В театре выразили сожаление в связи с ситуацией и подчеркнули, что приостановка вызвана заботой о здоровье артиста. Там также выразили надежду на скорое возвращение Боярского на сцену, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители Германии и Австрии рассказали о доброте советских солдат после войны
- Путин присвоил звания высших офицеров 15 российским военным
- Театр Ленсовета приостановил спектакль с Боярским из-за его состояния здоровья
- Власти Финляндии предложили украинцам валить лес
- Знамя Победы подняли в посольстве России в Минске
- Меликов: Жизни раненных в Махачкале гражданских лиц ничего не угрожает
- Пляжный футбольный клуб «Спартак» снялся с чемпионата и Кубка России 2025 года
- Население Москвы достигло 13,3 млн человек
- Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москве
- Спецслужбы отработали на Красной площади технику защиты гостей в случае ЧП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru