Экс-министру строительства Саратовской области предъявили обвинение

Следственные органы предъявили обвинение бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву в превышении должностных полномочий. Он подозревается в незаконных выплатах субсидий трем чиновникам Росреестра на сумму 4 миллиона рублей. По решению суда, Мигачеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 июня.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, экс-министра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном в период с января по декабря 2021 года. В этот период Мигачев, действуя в личных интересах, организовал выплату субсидий, которые были использованы тремя сотрудниками Росреестра для покупки квартир в Саратове.

Экс-зампреду правительства Саратовской области предъявили обвинение

Прокуратура области уточнила, что помимо этого дела, следователи проверяют возможную причастность Мигачева к другим преступлениям, связанным с выполнением государственных и муниципальных программ в регионе.

Павел Мигачев занимал должность министра строительства и ЖКХ Саратовской области с 2019 по 2022 год. Позднее он стал заместителем председателя правительства региона, однако был уволен в декабре 2023 года после критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина за неэффективное руководство строительной сферой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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