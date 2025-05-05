Экс-министру строительства Саратовской области предъявили обвинение

Следственные органы предъявили обвинение бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву в превышении должностных полномочий. Он подозревается в незаконных выплатах субсидий трем чиновникам Росреестра на сумму 4 миллиона рублей. По решению суда, Мигачеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 июня.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, экс-министра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном в период с января по декабря 2021 года. В этот период Мигачев, действуя в личных интересах, организовал выплату субсидий, которые были использованы тремя сотрудниками Росреестра для покупки квартир в Саратове.