Политолог оценил шансы Атамбаева развязать гражданскую войну в Киргизии
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ рассказал НСН, к чему приведет противостоянии бывшего президента Киргизии с нынешней властью страны.
В связи с обострением ситуации в Киргизии после попытки задержания экс-президента Алмабека Атамбаева парламент страны соберется на внеочередную сессию, пишет ТАСС. Ранее утром в столице Киргизии началось срочное заседание Совета безопасности республики по этому же вопросу. На заседании председательствует действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков, экстренно вернувшийся из отпуска.
До конца непонятно, что произошло накануне вечером в ходе штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш в Чуйской области. Сообщается, что более полусотни человек были ранены, а один боец спецназа погиб. И хотя сразу после начала спецоперации появились сообщения о задержании Атамбаева, позже их опровергли адвокат и дочь бывшего лидера страны, а также депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина.
В четверг, 8 августа сам Атамбаев пообщался с журналистами и рассказал о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке. Дальше – только хуже, предупредил в эфире НСН завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
«Безусловно, для республики это достаточно неприятное событие, и сейчас, особенно с учетом новейшего исторического опыта Кыргызстана, можно предполагать стечение событий по самому негативному сценарию. У всех на слуху март 2005 года, апрель 2010 года, когда происходили, кто-то говорит революции, кто-то говорит перевороты, но это вопросы оценок. В любом случае Кыргызстан — это страна с очень высокой политической внутренней динамикой, с серьезной социальной динамикой, со сложными межрегиональными отношениями. И понятно, что все, происходившее вчера, никак не работает на стабилизацию ситуации. Тем более, что есть проблемы связанные с экономическим развитием. Очень много в Кыргызстане последнее время говорилось о том, что кабинет министров работает недостаточно эффективно. То есть вся текущая кризисная ситуация накладывается на мягко говоря не блестящее развитие республики и в политическом, и в экономическом смысле», — рассказал эксперт.
При этом Андрей Грозин считает, что до полномасштабной гражданской войны дело не дойдет, так как у Алмазбека Атамбаева нет достаточной поддержки среди населения.
«Алмазбек Шаршенович, при всей его популярности в определенных кругах Кыргызстана, все-таки не является фигурой, которая была бы способна вызвать некий серьезный внутренний гражданский конфликт. Да, у него есть сторонники, у него есть социал-демократическая партия, у него есть сторонники и во власти, и в элите до сих пор. Но я не думаю, и киргизская социология на это указывает, что он является фигурой, которая могла бы вокруг себя консолидировать какие-то большие группы населения, какие-то большие группы недовольных. Все же помнят, что та система, которая сейчас поедает Алмазбека Шаршеновича, это система, которую он, если не создал, то укрепил и стабилизировал. Все его президентство прошло под знаком совершенствования тех политических механизмов, которые достались ему в наследство от господина Бакеева и от господина Акаева. Эти политические механизмы сейчас перемалывают господина Атамбаева. И большинство граждан Кыргызстана прекрасно понимают, что здесь мы видим не какое-то серьезное противостояние человека, у которого есть глубокие идейные противоречия с действующей властью. Нет, это во многом, к сожалению, борьба амбиций. Это борьба амбиций прошлого президента, действующего президента, окружений прошлого президента и действующего. Люди все это понимают, поэтому я думаю, до серьезного внутриполитического конфликта дело не дойдет», — заключил собеседник НСН.
Напомним, 27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Ему инкриминируют махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконное освобождение криминального авторитета, незаконные поставки угля.
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