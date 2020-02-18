В МИД РФ отреагировали на новые санкции США

На прошлой неделе в "черный список" были включены «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», а также «Конструкторское бюро приборостроения».отношении ряда предприятий отечественного оборонного комплекса, сегодня стало известно о введении санкций против Rosneft Trading SA.

В комментарии МИД отмечается, что санкции не окажут влияния на российскую политику в международных делах и страна продолжит взаимодействие "с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны".

Также в МИД предположили, что за санкциями может стоять «банальное желание создать преимущества для американских компаний», которые не могут конкурировать с российскими предприятиями на мировом рынке. В ведомстве подчернкули, что такая политика американских властей подрывает свободу мировой торговли и вызывает рост международной напряженности.

