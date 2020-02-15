Макрон раскритиковал антироссийские санкции

15 февраля 202016:01

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что экономические санкции США в отношении России не принесли ни ей, ни Европе ничего позитивного. Такое заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

В окружении Макрона признали бесполезность антироссийских санкций

Макрон убежден, что сторонам надо перейти к диалогу ради урегулирования замороженных конфликтов.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — заявил французский политик.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем. Он считает, что Россию и Евросоюз действительно может ждать обновление отношений.

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ФОТО: kremlin.ru
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