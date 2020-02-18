США нанесли удар «Роснефти» и обрушили ее акции

США внесли в санкционный список по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Компания входит в структуру российской «Роснефти».

Как заявил один из высокопоставленных чиновников администрации США, санкции введены из-за участие в торговле венесуэльской нефтью.

«Rosneft Trading <…> контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций», — цитирует РИА Новости слова представителям администрации США.

Эти действия уже отразились на котировках акций «Роснефти». Так, на Московской бирже акции рухнули на 5,2% после сообщения о санкциях.

