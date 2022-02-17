В МИД РФ объяснили причину высылки дипломата США

«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" - не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения», - подчеркнула Захарова.

Она также выразила сожаление, из-за того, что в понимании администрации США нормализация двусторонних отношений - это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а все остальное игнорируется.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что дипломатическая война началась еще в конце президентства Обамы.

