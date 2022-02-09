Посол в США Антонов опасается выдворения из Вашингтона

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов не исключает, что может быть выдворен из Соединённых Штатов Америки в рамках торга за визы для сотрудников дипмиссий двух стран. По словам главы дипмиссии, американские власти до сих пор не отказались от такого рода угроз.

Ранее посол рассказывал, что Госдепартамент США ставил вопрос о его высылке из страны в том случае, если Москва не оформит визы охранникам посла США в российской столице.

Как пояснил Анатолий Антонов, это означает, что американцы могут пойти на понижение взаимного уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне. На днях посол сообщил, что ещё 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня. В конце января Соединённые штаты уже покинули 27 дипсотрудников РФ.

