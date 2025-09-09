СМИ: Президент Непала подал в отставку
Президент Непала Рам Чандра Паудел на фоне массовых беспорядков в стране решил оставить свой пост. Об этом сообщает телеканал India Today.
Отмечается, что Паудел подал в отставку через несколько часов после того, как свой пост решил покинуть премьер-министр Непала Шарма Оли.
«После ухода премьера и президента Непал столкнулся с одним из самых серьёзных политических кризисов с момента отмены монархии в 2008 году», - говорится в сообщении.
Причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить деятельность в стране ряда крупных социальных сетей. Беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, привели к гибели 22 человек, сообщает RT.
