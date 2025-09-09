СМИ: Супруга экс-премьера Непала скончалась после поджога её дома протестующими
Супруга бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала Раджьялакшми Читракар умерла после того, как её дом подожги протестующие. Об этом пишет портал Khabarhub.
Отмечается, что участники беспорядков заперли женщину внутри её дома в Даллу и подожгли его.
«Читракар доставили в ожоговую больницу Киртипура в критическом состоянии, несмотря на все усилия врачей она скончалась», - говорится в сообщении.
Ранее протестующие избили вице-премьера Непала Бишну Прасада Паудела, экс-премьера Шера Бахадура Деубу и его жену Арзу Рана Деубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
