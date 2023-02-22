В МИД РФ назвали условия скорейшего достижения мира на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что скорейшего достижения мира в украинском конфликте необходима политическая воля Запада и Киева, сообщает РИА Новости.

Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в украинский конфликт

«Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», - указала она.

По её словам, в Москве пока ничего подобного не наблюдают.

Ранее Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией под давлением США, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры