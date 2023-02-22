В МИД РФ назвали условия скорейшего достижения мира на Украине
22 февраля 202316:44
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что скорейшего достижения мира в украинском конфликте необходима политическая воля Запада и Киева, сообщает РИА Новости.
«Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», - указала она.
По её словам, в Москве пока ничего подобного не наблюдают.
Ранее Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией под давлением США, сообщает НСН.
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22 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru