В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США о новых антироссийских санкциях
Решение Минфина США ввести санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» является контрпродуктивным. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, действующей американской администрации не стоит следовать примеру предшественников.
«Результат будет таким же — провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики», — заключила дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что новые антироссийские санкции не будут действовать долго, пишут «Известия».
