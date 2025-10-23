В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США о новых антироссийских санкциях

Решение Минфина США ввести санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» является контрпродуктивным. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, действующей американской администрации не стоит следовать примеру предшественников.

«Результат будет таким же — провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики», — заключила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что новые антироссийские санкции не будут действовать долго, пишут «Известия».

