В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Баста о необходимости присоединиться к западным санкциям против России. Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала сообщение в своем Telegram-канале.

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Позицию сербского министра Захарова назвала странной. Она обратила внимание, что Баста заявил о давлении США, но при этом призывает выступить против России.

«Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» - написала представитель МИД.

Она напомнила, что Россия всегда уважала Сербию и ее народ.

После присоединения к антироссийским санкциям давление Вашингтона на Белград лишь усилится, предупредила Захарова.

Баста заявил, что Сербия платит высокую цену за неприсоединение к антироссийским санкциям. Он призвал других министров высказаться по этому вопросу, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СанкцииСербияМИД РФМария Захарова
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