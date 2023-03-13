В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям

Позицию сербского министра Захарова назвала странной. Она обратила внимание, что Баста заявил о давлении США, но при этом призывает выступить против России.

«Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» - написала представитель МИД.

Она напомнила, что Россия всегда уважала Сербию и ее народ.

После присоединения к антироссийским санкциям давление Вашингтона на Белград лишь усилится, предупредила Захарова.

Баста заявил, что Сербия платит высокую цену за неприсоединение к антироссийским санкциям. Он призвал других министров высказаться по этому вопросу, пишет НСН.

