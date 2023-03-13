В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Баста о необходимости присоединиться к западным санкциям против России. Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала сообщение в своем Telegram-канале.
Позицию сербского министра Захарова назвала странной. Она обратила внимание, что Баста заявил о давлении США, но при этом призывает выступить против России.
«Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» - написала представитель МИД.
Она напомнила, что Россия всегда уважала Сербию и ее народ.
После присоединения к антироссийским санкциям давление Вашингтона на Белград лишь усилится, предупредила Захарова.
Баста заявил, что Сербия платит высокую цену за неприсоединение к антироссийским санкциям. Он призвал других министров высказаться по этому вопросу, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям
- СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка
- Сербский министр потребовал ввести санкции против России
- Украинский МИД объявил открытый конкурс на должности послов
- Украинские военные завершили обучение на танках «Леопард»
- Британский военный корабль приблизился к фрегату Северного флота РФ
- «Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете
- Bloomberg: Россия резко нарастила поставки нефти по морю
- Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта
- В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru