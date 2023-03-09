Вучич: Сербия продолжит поддерживать «корректные отношения» с Россией

Сербия продолжит поддерживать «корректные отношения» с РФ, заявил сербский президент Александар Вучич по результатам встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, сообщает ТАСС.

По словам сербского лидера, переговоры оказались очень полезными.

Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине

«Мы обсудили все важные двусторонние вопросы», - подчеркнул Вучич.

Он также рассказал, что проинформировал российского посла о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии.

Ранее, как сообщала НСН, Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоссияПрезидентСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры