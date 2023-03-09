Вучич: Сербия продолжит поддерживать «корректные отношения» с Россией

«Мы обсудили все важные двусторонние вопросы», - подчеркнул Вучич.

Он также рассказал, что проинформировал российского посла о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии.

Ранее, как сообщала НСН, Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России.

