Вучич: Сербия продолжит поддерживать «корректные отношения» с Россией
Сербия продолжит поддерживать «корректные отношения» с РФ, заявил сербский президент Александар Вучич по результатам встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, сообщает ТАСС.
По словам сербского лидера, переговоры оказались очень полезными.
«Мы обсудили все важные двусторонние вопросы», - подчеркнул Вучич.
Он также рассказал, что проинформировал российского посла о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии.
Ранее, как сообщала НСН, Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Режим ЧС введен в Чите после взрыва газа в доме
- «Дикий штамм»: Вирусолог предупредил о грядущем росте заболеваемости корью в России
- Снаряд пробил стену жилого дома в Белгородской области и не разорвался
- Вучич: Сербия продолжит поддерживать «корректные отношения» с Россией
- Лавров: Арабские страны помогли договориться с Киевом по обмену пленными
- В Москве прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
- В Карелии студента задержали за склонение к госизмене
- В ДНР заявили о возвращении 39 военных из украинского плена
- Греф: дефицит IT-специалистов после двух волн оттока в Сбербанке ликвидирован
- Премьер Молдавии: Приднестровью не грозит эскалация
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru