Сербский министр потребовал ввести санкции против России
Белграду необходимо присоединиться к западным санкциям против Москвы. Об этом заявил министр экономики Сербии Раде Баста, сообщает ТАСС.
По его словам, Белград «платит высокую цену» из-за неприсоединения к антироссийским санкциям. Такая ситуация становится «невыносимой», констатировал министр.
Чиновник заявил, что из-за позиции Сербии по России на президента Александра Вучича оказывается давление. Глава ведомства призвал остальных министров высказать свою позицию по вопросу присоединения к санкциям.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее прокомментировал сообщения СМИ о поставках оружия Украине. По его словам, Белград не давал разрешения на экспорт собственной военной техники, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям
- СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка
- Сербский министр потребовал ввести санкции против России
- Украинский МИД объявил открытый конкурс на должности послов
- Украинские военные завершили обучение на танках «Леопард»
- Британский военный корабль приблизился к фрегату Северного флота РФ
- «Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете
- Bloomberg: Россия резко нарастила поставки нефти по морю
- Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта
- В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru