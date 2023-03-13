Сербский министр потребовал ввести санкции против России

Белграду необходимо присоединиться к западным санкциям против Москвы. Об этом заявил министр экономики Сербии Раде Баста, сообщает ТАСС.

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По его словам, Белград «платит высокую цену» из-за неприсоединения к антироссийским санкциям. Такая ситуация становится «невыносимой», констатировал министр.

Чиновник заявил, что из-за позиции Сербии по России на президента Александра Вучича оказывается давление. Глава ведомства призвал остальных министров высказать свою позицию по вопросу присоединения к санкциям.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее прокомментировал сообщения СМИ о поставках оружия Украине. По его словам, Белград не давал разрешения на экспорт собственной военной техники, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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