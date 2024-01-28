В МИД предупредили о последствиях конфискации недвижимости и активов России
28 января 202409:02
Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
В МИД считают такие действия посягательством «на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова пообещала Латвии «болезненный ответ» за конфискацию «Дома Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru