В МИД предупредили о последствиях конфискации недвижимости и активов России

Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

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В МИД считают такие действия посягательством «на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова пообещала Латвии «болезненный ответ» за конфискацию «Дома Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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