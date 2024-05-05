WSJ: Прекращение выплат украинского долга угрожает дефолтом уже в августе

Прекращение выплат долга Украины угрожает дефолтом страны уже в августе этого года. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что иностранные инвестиционные компании, в числе которых американские держатели облигаций Киева BlackRock и Pimco, собираются принудить Украину платить проценты по долгу уже в 2025 году.

Несмотря на то, что после начала СВО зарубежные кредиторы Киева заявили, что он может повременить с выплатами, сейчас группа компаний, которая владеет пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, уже сформовала комитет для обсуждения этой ситуации. Так, кредиторы хотят, чтобы Украина заключила с ними сделку, возобновив выплаты по кредиту. В обмен на это группа компаний предлагает списать значительную часть непогашенного долга.