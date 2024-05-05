WSJ: Прекращение выплат украинского долга угрожает дефолтом уже в августе
Прекращение выплат долга Украины угрожает дефолтом страны уже в августе этого года. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
При этом отмечается, что иностранные инвестиционные компании, в числе которых американские держатели облигаций Киева BlackRock и Pimco, собираются принудить Украину платить проценты по долгу уже в 2025 году.
Несмотря на то, что после начала СВО зарубежные кредиторы Киева заявили, что он может повременить с выплатами, сейчас группа компаний, которая владеет пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, уже сформовала комитет для обсуждения этой ситуации. Так, кредиторы хотят, чтобы Украина заключила с ними сделку, возобновив выплаты по кредиту. В обмен на это группа компаний предлагает списать значительную часть непогашенного долга.
В свою очередь, по данным источника, Украина уже в мае собирается начать обсуждать план с держателями облигаций. При этом газета отметила, что США и союзники боятся, что деньги налогоплательщиков окажутся у держателей облигаций. Они назначили «долговые каникулы» для Киева до 2027 года по собственным кредитам в размере $4 млрд и опасаются, что держатели облигаций могут начать получать выплаты раньше них.
Однако, по заверениям источника, если Украина не сможет заключить сделку с кредиторами, Киев сможет объявить дефолт после того, как в августе закончатся долговые каникулы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru