В Верховной Раде заявили о панике в офисе Зеленского

По его словам, это связано с проблемами на фронте и недовольством граждан страны. У общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями военных Украины, в том числе замначальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что военные не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года.

«Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — написал парламентарий. Также обстановка накаляется в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии — это «будет финал», отметил Дубинский.

Ранее депутат заявил о начале операции по политической зачистке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

