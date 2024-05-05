В Верховной Раде заявили о панике в офисе Зеленского
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского началась паника, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, который заключен под стражу по подозрению в госизмене.
По его словам, это связано с проблемами на фронте и недовольством граждан страны. У общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями военных Украины, в том числе замначальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что военные не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года.
«Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — написал парламентарий. Также обстановка накаляется в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии — это «будет финал», отметил Дубинский.
Ранее депутат заявил о начале операции по политической зачистке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru