СМИ: Убитый в Ленобласти диверсант был связан с терактом в «Крокусе»
Диверсант, которого представители ФСБ ликвидировала в Ленинградской области, был связан с делом о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомых убитого.
Источники рассказали, что после объявления частичной мобилизации в России он уехал из страны, по некоторым данным, в Литву. По словам его знакомых, мужчина был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в городе Королев и работал механиком.
В ФСБ сообщили, что ликвидированный диверсант состоял в «запрещенной украинской террористической организации». Он также был в розыске по уголовному делу по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Отмечается, что диверсант 3 мая собирался совершить теракты на военных объектах в Москве, а также Московской и Ленинградской областях. В ведомстве добавили, что он вернулся в Московский регион из Литвы в марте 2024 года.
Мужчину 1976 года рождения первый раз попытались задержать в Подмосковье, но ему удалось скрыться. В оставленном им автомобиле представители ФСБ нашли гранаты, компоненты для изготовления взрывчатки, автомат Стечкина, охотничье ружье и его документы с мобильным телефоном. В ведомстве установили, что диверсант снимал квартиру и гараж в Москве. Оттуда изъяли взрывчатку, боеприпасы и карту литовского отделения шведского банка SwedBank.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года. Предположительно четверо граждан Таджикистана начали стрельбу и подожгли здание. В результате пожара кровля обрушилась. 145 человек погибли, более 500 получили ранения.
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