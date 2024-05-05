СМИ: Квартиры в РФ подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

Это произошло после запуска льготной ипотеки. Рост более чем двукратный. В лидерах оказался Омск (рост 2,8 раза). В Москве цена увеличилась в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,9.

Среднероссийский показатель находится на уровне Петербурга и составляет 128 тыс. 200 рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что Цены на вторичное жилье в апреле упали в каждом третьем крупном городе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

