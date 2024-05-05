СМИ: Квартиры в РФ подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России увеличилась почти во всех крупнейших городах, сообщают «Известия».
Это произошло после запуска льготной ипотеки. Рост более чем двукратный. В лидерах оказался Омск (рост 2,8 раза). В Москве цена увеличилась в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,9.
Среднероссийский показатель находится на уровне Петербурга и составляет 128 тыс. 200 рублей за квадратный метр.
Ранее стало известно, что Цены на вторичное жилье в апреле упали в каждом третьем крупном городе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru