Большинство россиян договариваются о повышении зарплаты на собеседовании

Отмечается, что 42% участников опроса имели опыт обсуждения зарплаты при трудоустройстве. Кроме того, 70% респондентов остались довольны результатом переговоров с работодателями, так как им удалось добиться повышения зарплаты, либо же прийти с работодателем к компромиссу. Каждый пятый соискатель среди тех, кто настаивал на повышении зарплаты на собеседовании, также частично добивался желаемого в результате переговоров с работодателем, но предлагаемая зарплата все равно не соответствовала их ожиданиям.



Уточняется, что 40% россиян договорились об увеличении будущей зарплаты на 5000-15000 тысяч рублей, еще 24% опрошенных рассказали об успешных "торгах" о повышении зарплаты на 15000-30000 рублей.

Порядка 51% опрошенных при поиске работы обычно дают знать работодателям о своих зарплатных ожиданиях: у 22% респондентов желаемая зарплата указана в резюме, а 18% — озвучивают свои зарплатные ожидания на первых этапах знакомства



IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

