Четыре человека погибли в аварии с грузовиком под Оренбургом

Четыре человека погибли и двое, среди которых один ребенок, пострадали при столкновении легковушки и фуры в Оренбургской области, сообщает региональное управление МВД.

В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

ДТП произошло на 207-м километре трассы М-5 «Урал» на съезде на Медногорск.

Легковой автомобиль Nissan не уступил дорогу грузовику Scania.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее в ДТП на Кубани погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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