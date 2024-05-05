Четыре человека погибли в аварии с грузовиком под Оренбургом
5 мая 202408:01
Четыре человека погибли и двое, среди которых один ребенок, пострадали при столкновении легковушки и фуры в Оренбургской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на 207-м километре трассы М-5 «Урал» на съезде на Медногорск.
Легковой автомобиль Nissan не уступил дорогу грузовику Scania.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Ранее в ДТП на Кубани погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru