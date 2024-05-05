Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области

Войска Украины активизировали удары беспилотниками по городам и селам Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от региона Игоря Кастюкевича.

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По его словам, Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса. На местах работают ремонтные и инженерные бригады. Сенатор отметил, что практически ни один день не обходится без жертв среди мирных жителей в 15-километровой зоне.

Ранее стало известно, что один человек погиб при обстреле автомобиля в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУОбстрелБеспилотникиУкраина

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