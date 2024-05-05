СМИ: Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской»
5 мая 202409:01
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сравнил администрацию президента Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает телеканал NBC News.
«Эти люди руководят гестаповской администрацией», — заявил политик на официальном обеде. Так Трамп прокомментировал уголовный процесс в отношении его.
Ранее Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян договариваются о повышении зарплаты на собеседовании
- Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов
- СМИ: Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской»
- СМИ: Квартиры в РФ подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки
- Четыре человека погибли в аварии с грузовиком под Оренбургом
- Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области
- В Финляндии обвинили Москву в сбоях в работе GPS
- В Верховной Раде заявили о панике в офисе Зеленского
- Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
- Макрон: Дальность и мощность ракет РФ подвергают Европу опасности
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru