СМИ: Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской»

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сравнил администрацию президента Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает телеканал NBC News.

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«Эти люди руководят гестаповской администрацией», — заявил политик на официальном обеде. Так Трамп прокомментировал уголовный процесс в отношении его.

Ранее Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДжо БайденДональд Трамп

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