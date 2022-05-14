В МИД отреагировали о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Россия не оставит без политической реакции вступление Финляндии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

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По его словам, решения российской стороны после вхождения НАТО в альянс действия будут выверенными, пишет Газета.ru.

«Это изменение не может остаться без политической реакции... Решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — цитирует Грушко RT.

Грушко отметил, что Россия не видит причин, чтобы Финляндия совершила подобный «стратегический разворот» и вошла в состав НАТО.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс «в середине следующей недели», сообщает NHK.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвецияРоссияМИД РФ
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