В МИД отреагировали о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Россия не оставит без политической реакции вступление Финляндии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
По его словам, решения российской стороны после вхождения НАТО в альянс действия будут выверенными, пишет Газета.ru.
«Это изменение не может остаться без политической реакции... Решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — цитирует Грушко RT.
Грушко отметил, что Россия не видит причин, чтобы Финляндия совершила подобный «стратегический разворот» и вошла в состав НАТО.
Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс «в середине следующей недели», сообщает NHK.
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