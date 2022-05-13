Глава МИД Финляндии раскрыл, когда страна подаст заявку на вступление в НАТО

Это произойдет в случае положительного решения парламента страны. «Швеция также рассматривает эти же сроки», — сказал глава дипломатии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО.

