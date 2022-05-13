Глава МИД Финляндии раскрыл, когда страна подаст заявку на вступление в НАТО
13 мая 202205:30
Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс «в середине следующей недели», сообщил NHK глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Это произойдет в случае положительного решения парламента страны. «Швеция также рассматривает эти же сроки», — сказал глава дипломатии.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru