Глава МИД Финляндии раскрыл, когда страна подаст заявку на вступление в НАТО

Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс «в середине следующей недели», сообщил NHK глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

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Это произойдет в случае положительного решения парламента страны. «Швеция также рассматривает эти же сроки», — сказал глава дипломатии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО.

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ФОТО: Flickr.com // OSCE Parliamentary Assembly
ТЕГИ:НАТОФинляндия
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