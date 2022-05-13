В Турции усомнились в необходимости принятия в НАТО Швеции и Финляндии

В Анкаре выразили сомнения по поводу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, передаёт ТАСС. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция не считает позитивным развитием возможность принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных мнениях на этот счёт, - подчеркнул турецкий лидер.