В Турции усомнились в необходимости принятия в НАТО Швеции и Финляндии
В Анкаре выразили сомнения по поводу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, передаёт ТАСС. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция не считает позитивным развитием возможность принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО.
«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных мнениях на этот счёт, - подчеркнул турецкий лидер.
По его словам, скандинавские страны имеют привычку оказывать благосклонное отношение к террористам и пускать их в парламент.
Ранее Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой России.
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