В Турции усомнились в необходимости принятия в НАТО Швеции и Финляндии

В Анкаре выразили сомнения по поводу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, передаёт ТАСС. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция не считает позитивным развитием возможность принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных мнениях на этот счёт, - подчеркнул турецкий лидер.

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По его словам, скандинавские страны имеют привычку оказывать благосклонное отношение к террористам и пускать их в парламент.

Ранее Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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