В МИД опровергли передачу ответа на предложения Вашингтона по безопасности

Россия не передавала США ответ на предложения по безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что Москва предоставила Вашингтону письменный ответ на направленные американской стороной предложения по безопасности. Издание сослалось на представителя администрации США, который, однако, не стал раскрывать содержание документа, отмечает Ura.ru.

«Это <...> не соответствует действительности», — заявил дипломат, добавив, что Москва готовит «сводный» ответ США и НАТО.

В декабре МИД передал западным партнерам предложения по гарантиям безопасности в Европе, предусматривающие в том числе отказ от расширения Североатлантического альянса на восток. Москва получила ответ Вашингтона 26 января. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, в ответе США есть позитивные моменты для диалога, однако нет должной реакции на вопрос о расширении НАТО и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:БезопасностьРоссияСШАМИД РФ
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