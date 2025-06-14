Рэпер Offset не смог прилететь в Россию из-за отмены рейсов
Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) не смог прилететь в Россию из-за отмены рейсов, сообщили организаторы концерта артиста в Москве.
Выступление должно было состояться 14 июня, однако музыкант столкнулся с массовой отменов рйесов из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем.
Организаторы концерта опубликовали видеообращение самого рэпера, где он извиняется перед российской аудиторией и отмечает, что всему виной стали отмененные рейсы.
Уточняется, что мероприятие состоится без Offset. На концерте выступят Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump.
Билеты можно будет вернуть по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.
Ранее Offset дважды переносил выступление в Москве, изначально концерт был запланирован на 18 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявляла НСН, что мама Offset благословила его поездку в Москву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков
- Россия вернула еще одну группу военнослужащих из украинского плена
- Экс-футболиста Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
- СМИ: Иранские средства ПВО сбили истребитель F-35 ВВС Израиля
- «Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане
- Рэпер Offset не смог прилететь в Россию из-за отмены рейсов
- Три человека пострадали при взрыве газа в автобусе в Кемерове
- Актера Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан
- Минобороны: ВС России освободили село Зеленый Кут в ДНР
- СМИ: Из-за ударов Израиля погибли 2 замначальника Генштаба ВС Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru