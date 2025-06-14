Рэпер Offset не смог прилететь в Россию из-за отмены рейсов

Выступление должно было состояться 14 июня, однако музыкант столкнулся с массовой отменов рйесов из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем.

Организаторы концерта опубликовали видеообращение самого рэпера, где он извиняется перед российской аудиторией и отмечает, что всему виной стали отмененные рейсы.

Уточняется, что мероприятие состоится без Offset. На концерте выступят Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump.

Билеты можно будет вернуть по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.

Ранее Offset дважды переносил выступление в Москве, изначально концерт был запланирован на 18 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявляла НСН, что мама Offset благословила его поездку в Москву.

