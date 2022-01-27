Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос

В ответе американского руководства, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет должной реакции на главный вопрос. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в документе есть некоторые пункты, которые позволяют рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам.