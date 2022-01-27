Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос
В ответе американского руководства, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет должной реакции на главный вопрос. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в документе есть некоторые пункты, которые позволяют рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам.
Лавров подчеркнул, что главным вопросом для Москвы является позиция о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического военного альянса в сторону российских границ и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России. Она также настаивает на юридическом закреплении гарантий непринятия Украины в состав НАТО.
Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ответы, данные руководством США на российские предложения по гарантиям безопасности, дают «не очень много поводов для оптимизма».
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