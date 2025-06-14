Минобороны: ВС России освободили село Зеленый Кут в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению села принимали участие подразделения группировки войск «Центр».
При этом в МО добавили, что группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад противника, а также двух бригад теробороны вблизи населенных пунктов Запорожье, Шевченко в ДНР и Малиновка в Запорожской области.
Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль трех населенных пунктов в Сумской области и ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru