Минобороны: ВС России освободили село Зеленый Кут в ДНР

По данным ведомства, в операции по освобождению села принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

При этом в МО добавили, что группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад противника, а также двух бригад теробороны вблизи населенных пунктов Запорожье, Шевченко в ДНР и Малиновка в Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль трех населенных пунктов в Сумской области и ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

