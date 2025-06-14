СМИ: Из-за ударов Израиля погибли 2 замначальника Генштаба ВС Ирана
В результате атаки Израиля в Иране погибли два заместителя начальника Генштаба иранских ВС. Об этом сообщает агентство «Quds» со ссылкой на гостелерадиокомпанию республики.
По данным источника, речь идет об офицере разведки генштаба, генерале Голамрезе Мехраби и о замначальника генштаба по оперативным вопросам, генерале Мехди Рабани.
13 июня в ходе израильской операции «Восходящий лев» ЦАХАЛ ликвидировала командующего ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, начальника генштаба КСИР Хоссейна Салами, заместителя командующего ВС, генерала Голамали Рашида и ученого-атомщика Ферейдуна Аббаси.
Ранее стало известно, что Иран собирается нанести удары по базам США на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru