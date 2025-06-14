Колумбию на «Интервидении» представит дуэт близнецов «Las Añez»
Колумбию на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025», который пройдет в Москве 20 сентября, представит дуэт «Las Añez». Об этом говорится в Telegram-канале мероприятия.
Известно, что в состав коллектива входят сестры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн. Отмечается, что в их вокале переплетаются авангард и фольклор. В своем творчестве девушки рассказывают о родной культуре, свободе и поиске смысла.
По данным источника, сестры начали карьеру в Боготе, и с тех пор не раз покоряли сцены Латинской Америки, Европы и Азии. Дуэт «Las Añez» также сотрудничал со знаменитыми музыкантами и становился лауреатом национальных премий.
Накануне стало известно, что Катар на «Интервидении-2025» представит певица Дана Аль Мир.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заслуженный артист РФ, победитель «Евровидения-2008», певец Дима Билан стал официальным послом «Интервидения-2025».
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