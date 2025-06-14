Колумбию на «Интервидении» представит дуэт близнецов «Las Añez»

Колумбию на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025», который пройдет в Москве 20 сентября, представит дуэт «Las Añez». Об этом говорится в Telegram-канале мероприятия.

Известно, что в состав коллектива входят сестры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн. Отмечается, что в их вокале переплетаются авангард и фольклор. В своем творчестве девушки рассказывают о родной культуре, свободе и поиске смысла.