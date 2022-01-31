Песков рассказал, когда Путин прокомментирует ответ США по гарантиям безопасности
31 января 202213:38
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прокомментирует представленные Вашингтоном ответы по гарантиям безопасности тогда, когда посчитает это необходимым, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что в настоящий момент не может назвать точную дату.
Ранее Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ США по гарантиям безопасности, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru