Песков рассказал, когда Путин прокомментирует ответ США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прокомментирует представленные Вашингтоном ответы по гарантиям безопасности тогда, когда посчитает это необходимым, сообщает ТАСС.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что в настоящий момент не может назвать точную дату.

Ранее Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ США по гарантиям безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьНАТОСШАВладимир ПутинДмитрий Песков
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