Три человека пострадали при взрыве газа в автобусе в Кемерове

По предварительным данным, во время движения автобуса взорвался газовый баллон, который находился на крыше транспорта. В момент происшествия в салоне находилось 12 пассажиров, троим из них оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье автобус, следовавший по маршруту «Чехов — Москва», врезался в грузовик, пострадали семь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

