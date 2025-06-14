Три человека пострадали при взрыве газа в автобусе в Кемерове

Три человека пострадали в результате взрыва газа в автобусе в Кемерове, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками

По предварительным данным, во время движения автобуса взорвался газовый баллон, который находился на крыше транспорта. В момент происшествия в салоне находилось 12 пассажиров, троим из них оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье автобус, следовавший по маршруту «Чехов — Москва», врезался в грузовик, пострадали семь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу
ТЕГИ:КемеровоКемеровская ОбластьПострадавшиеАвтобус

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