Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ США помогать РФ после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
В понедельник представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет планов оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе». Он назвал ответственной за нападение группировку ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о непричастности Украины к теракту в «Крокусе», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru