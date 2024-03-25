Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ США помогать РФ после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Член Общественного совета при МВД обвинил Украину в теракте в «Крокусе»

«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

В понедельник представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет планов оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе». Он назвал ответственной за нападение группировку ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о непричастности Украины к теракту в «Крокусе», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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