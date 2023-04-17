В МИД назвали Украину расходным материалом политики Запада
Украина превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, считает замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Об этом дипломат заявил на экспертном семинаре «Украина между Россией и Западом».
«Если смотреть на происходящие сегодня на Украине и вокруг Украины события ... в глобальном измерении, то становится понятно, что дело не в Украине», — цитирует Галузина РИА Новости.
По мнению замглавы МИД, Украина стала «расходным материалом», прежде всего для англосаксов, пытающихся любыми способами удержать «ускользающую из их рук однополярность» и «былую гегемонию».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «несуществующей страной» в финансовом отношении, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru