ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 солдат и склад боеприпасов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих, восемь автомобилей и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 300 БТР, 2 260 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 597 артиллерийских орудий, 13 РСЗО HIMARS и семь РСЗО MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 2 652 автомобиляей и пять мостоукладчиков.
Ранее российские войска уничтожили переброшенные в Запорожскую область подкрепления ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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