По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 300 БТР, 2 260 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 597 артиллерийских орудий, 13 РСЗО HIMARS и семь РСЗО MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 2 652 автомобиляей и пять мостоукладчиков.

Ранее российские войска уничтожили переброшенные в Запорожскую область подкрепления ВСУ, сообщает «Свободная пресса».