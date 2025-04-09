СМИ: Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z» на СВО
Экс-командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова отправят на военную операцию на Украине не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов «Шторм Z». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах. Такие отряды формируют из находящитхся под следствием и заключенных.
Гособвинение просит военный суд в Тамбове приговорить Попова к шести годам колонии, а также лишить воинского звания, сообщил ТАСС адвокат подсудимого Сергей Буйновский.
Ранее сегодня адвокат заявил, что Попов отправится на СВО «в связи с положительным решением Минобороны России заключить с ним контракт».
Генерал-майора арестовали 17 мая 2024года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Как утверждает следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Их выделили для обустройства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам военнослужащий обвинения отрицает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru