Константинов заявил, что Украина исчезла как суверенное государство

Следует перестать воспринимать Украину как государство, это территория, на которой власть захватила «группа людей». Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

По словам Константинова, Украина стала разоренной территорией с «астрономическим объемом долгов». Спикер крымского парламента считает, что украинский президент Владимир Зеленский сделал все для развала страны и ее превращения в «зомби».

«Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны», — подчеркнул Константинов.

Политик добавил, что такой выбор сделала сама Украина.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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