Константинов заявил, что Украина исчезла как суверенное государство
Следует перестать воспринимать Украину как государство, это территория, на которой власть захватила «группа людей». Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла», — отметил политик в беседе с РИА Новости.
По словам Константинова, Украина стала разоренной территорией с «астрономическим объемом долгов». Спикер крымского парламента считает, что украинский президент Владимир Зеленский сделал все для развала страны и ее превращения в «зомби».
«Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны», — подчеркнул Константинов.
Политик добавил, что такой выбор сделала сама Украина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru