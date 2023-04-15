Константинов заявил, что Украина исчезла как суверенное государство

«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

По словам Константинова, Украина стала разоренной территорией с «астрономическим объемом долгов». Спикер крымского парламента считает, что украинский президент Владимир Зеленский сделал все для развала страны и ее превращения в «зомби».

«Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны», — подчеркнул Константинов.

Политик добавил, что такой выбор сделала сама Украина.

