Группа «Кино» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Рок-группа «Кино» объявила об отмене концертов, которые должны были пройти в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» музыканты пояснили, что хотят представить поклонникам «что-то особенное».
«Мы хотим подготовить для вас что-то особенное, но для этого нам нужно взять паузу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет осуществлён возврат денег за билеты.
Ранее в Токио отменили концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), причиной стало состояние здоровья рок-музыканта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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