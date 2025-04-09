Группа «Кино» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Рок-группа «Кино» объявила об отмене концертов, которые должны были пройти в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге.

В Оренбурге отменили концерт Дианы Арбениной

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» музыканты пояснили, что хотят представить поклонникам «что-то особенное».

«Мы хотим подготовить для вас что-то особенное, но для этого нам нужно взять паузу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет осуществлён возврат денег за билеты.

Ранее в Токио отменили концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), причиной стало состояние здоровья рок-музыканта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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