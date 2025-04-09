Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД

Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на Центральной кольцевой дороге (ЦКАД) в Московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Более 80% автомобилей в РФ могут стать беспилотными

Старт движению дал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

«Движение... разрешаю… Поехали!» - сказал он на торжественной церемонии.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что первые в России ГОСТы для беспилотных автомобилей будут приняты до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Московская ОбластьГрузовикиБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры