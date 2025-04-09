Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД
9 апреля 202515:09
Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на Центральной кольцевой дороге (ЦКАД) в Московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
Старт движению дал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.
«Движение... разрешаю… Поехали!» - сказал он на торжественной церемонии.
Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что первые в России ГОСТы для беспилотных автомобилей будут приняты до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru