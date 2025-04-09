Будущий канцлер ФРГ Мерц договорился о создании правительства

Партия христианских демократов (ХДС) достигла принципиального соглашения с социал-демократами (СДПГ). Теперь две силы готовы создать новое правительство Германии, сообщают немецкие СМИ.

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Фридрих Мерц станет канцлером, а его партия точно получит посты министров внутренних и иностранных дел. СДПГ должна принять Министерство финансов и Министерство обороны, утверждает издание Tagesschau.

Официальное представление коалиционного договора и объявление о создании правительства ожидается в 16 часов по московскому времени. После этого съезд каждой партии должен одобрить согласованные документы. В таком случае, все министры и канцлер вступят в должность в начале мая.

Ранее в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар заявил, что Мерц не продержится на посту канцлера ФРГ дольше двух лет.

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ФОТО: AP/TASS
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