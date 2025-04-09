Микки Рурк заявил о спущенной «в унитаз» карьере

По его словам, во всем виноват скверный характер.

«Я совершил много ошибок, и мне некого винить в том, что мой корабль тонет, кроме себя самого», — сказал Рурк.

72-летний актер в 90-е годы прошлого века снялся в целом ряде провальных фильмов, после чего стал злоупотреблять алкоголем, а также сделал ряд неудачных пластических операций.

Ранее Микки Рурк станцевал под песню Евгения Осина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

