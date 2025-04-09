Микки Рурк заявил о спущенной «в унитаз» карьере
9 апреля 202515:40
Американский актер Микки Рурк признал, что собственноручно спустил свое будущее в кино «в унитаз», пишет The Sun.
По его словам, во всем виноват скверный характер.
«Я совершил много ошибок, и мне некого винить в том, что мой корабль тонет, кроме себя самого», — сказал Рурк.
72-летний актер в 90-е годы прошлого века снялся в целом ряде провальных фильмов, после чего стал злоупотреблять алкоголем, а также сделал ряд неудачных пластических операций.
Ранее Микки Рурк станцевал под песню Евгения Осина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru