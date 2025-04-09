Микки Рурк заявил о спущенной «в унитаз» карьере

Американский актер Микки Рурк признал, что собственноручно спустил свое будущее в кино «в унитаз», пишет The Sun.

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По его словам, во всем виноват скверный характер.

«Я совершил много ошибок, и мне некого винить в том, что мой корабль тонет, кроме себя самого», — сказал Рурк.

72-летний актер в 90-е годы прошлого века снялся в целом ряде провальных фильмов, после чего стал злоупотреблять алкоголем, а также сделал ряд неудачных пластических операций.

Ранее Микки Рурк станцевал под песню Евгения Осина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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