В Подмосковье подросток зарезал 10-летнего мальчика

В Московской области 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, инцидент произошёл возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа.

«В ходе конфликта старший мальчик нанёс младшему удар ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти ребёнка не удалось», - говорится в сообщении.

Ранее власти Албании на год запретили в стране TikTok. Причиной блокировки стало убийство 14-летнего подростка, которого в драке зарезал другой школьник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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