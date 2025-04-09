В Подмосковье подросток зарезал 10-летнего мальчика
В Московской области 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошёл возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа.
«В ходе конфликта старший мальчик нанёс младшему удар ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти ребёнка не удалось», - говорится в сообщении.
Ранее власти Албании на год запретили в стране TikTok. Причиной блокировки стало убийство 14-летнего подростка, которого в драке зарезал другой школьник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru