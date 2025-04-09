В сентябре в США выйдет дебютный роман Вуди Аллена
В сентябре 2025 года в США в продажу поступит дебютный роман американского кинорежиссера Вуди Аллена «Что с Баумом?», сообщает The Film Stage.
В нем речь пойдет о известном писателе и журналисте Эшере Бауме, который однажды решает поцеловать девушку, берущую у него интервью. После этого его жизнь погружается в пучину хаоса.
«Представлен портрет интеллектуала, искалеченного невротическими опасениями по поводу тщетности и пустоты жизни», – говорится в описании романа.
Ранее Вуди Аллен признался, что не помнит свои фильмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru