В сентябре в США выйдет дебютный роман Вуди Аллена

В нем речь пойдет о известном писателе и журналисте Эшере Бауме, который однажды решает поцеловать девушку, берущую у него интервью. После этого его жизнь погружается в пучину хаоса.

«Представлен портрет интеллектуала, искалеченного невротическими опасениями по поводу тщетности и пустоты жизни», – говорится в описании романа.

Ранее Вуди Аллен признался, что не помнит свои фильмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

