Цена на нефть марки Brent упала ниже $59 впервые с февраля 2021 года
Цена нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года упала ниже 59 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По состоянию на 14:10 мск 9 апреля июньский фьючерс на нефть данной марки подешевел на 6,13% - до 58,97 доллара за баррель.
Что касается майских фьючерсов на нефть марки WTI, то их цена упала на 6,33% - до 55,81 доллара.
Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что цены на нефть могут снова пойти вверх, только если усугубится военный конфликт между США, Израилем и Ираном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru