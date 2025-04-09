Цена на нефть марки Brent упала ниже $59 впервые с февраля 2021 года

По состоянию на 14:10 мск 9 апреля июньский фьючерс на нефть данной марки подешевел на 6,13% - до 58,97 доллара за баррель.

Что касается майских фьючерсов на нефть марки WTI, то их цена упала на 6,33% - до 55,81 доллара.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что цены на нефть могут снова пойти вверх, только если усугубится военный конфликт между США, Израилем и Ираном.