В МИД назвали санкции Евросоюза «инструментом, который не сработал»
Санкции Евросоюза в отношении России являются инструментом, который «не сработал». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, каждый новый пакет рестрикций демонстрирует, что ограничения не возымели эффекта, а Брюссель ошибся в прогнозах о последствиях «удушающих» ограничений.
«Сложно не согласиться с главой евродипломатии [Жозепом] Боррелем, заявившим ... что санкции – "яд замедленного действия". Вот только "убивают" они ... экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией – это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Между тем евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против РФ может стать последним из-за разногласий в ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее
- СМИ: Убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины
- СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области
- «Сплин» и «Би-2» убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
- Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск
- Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади
- Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном
- В работе Яндекс Музыки произошел сбой
- Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины
- Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru