В МИД назвали санкции Евросоюза «инструментом, который не сработал»

Санкции Евросоюза в отношении России являются инструментом, который «не сработал». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В постпредстве России при Евросоюзе оценили эффект от новых санкций

Как отметила дипломат, каждый новый пакет рестрикций демонстрирует, что ограничения не возымели эффекта, а Брюссель ошибся в прогнозах о последствиях «удушающих» ограничений.

«Сложно не согласиться с главой евродипломатии [Жозепом] Боррелем, заявившим ... что санкции – "яд замедленного действия". Вот только "убивают" они ... экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией – это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Между тем евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против РФ может стать последним из-за разногласий в ЕС.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииМария ЗахароваМИД РФ
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